Mann auf offener Straße niedergestochen: Täter noch auf der Flucht

Sarstedt - Tödliche Attacke in der Region Hannover ! In Sarstedt ist ein 61 Jahre alter Mann im Bereich des Bahnhofs mutmaßlich mit einer Stichwaffe attackiert worden. Wenig später verstarb er.

Wie ein Polizeisprecher erklärte, hatte sich der Angriff gegen 10 Uhr in der Bahnhofstraße ereignet. Seitdem ist der mutmaßliche Täter auf der Flucht.

Die Polizei sucht nach einem etwa 1,80 Meter großen Mann, der kurze dunkle Haare hat und ein schwarzes T-Shirt trägt. Zudem soll er eine Jeanshose und eine beigefarbene Jacke getragen haben.

Wer eine solche Person in der Gegend sieht, wird gebeten, sich umgehend per Notruf an die Polizei zu wenden.