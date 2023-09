Mann bedroht Hausbewohner mit Messer, dann fallen Warnschüsse

Schwäbisch Gmünd - Alle waren in heller Aufregung! Ein 51 Jahre alter Mann hat die Bewohner eines Hauses in Schwäbisch Gmünd mit einem Messer bedroht. Die Polizei war sofort zur Stelle.

Ein mit einem Messer bewaffneter Mann (51) hielt in Schwäbisch Gmünd die Polizisten auf Trab. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Vier leicht verletzte Polizeibeamte, ein Warnschuss und ein vorläufig festgenommener Randalierer - das ist die unrühmliche Bilanz eines Einsatzes am gestrigen Dienstagnachmittag in Schwäbisch Gmünd.

Wie die Polizei am heutigen Mittwoch mitteilte, waren die Ordnungshüter gegen 16.15 Uhr wegen eines randalierenden Mannes in die Straße "An der Oberen Halde" beordert worden. Demnach habe dieser die dortigen Bewohner mit einem Messer bedroht. Die eingetroffenen Streifen forderten den 51-Jährigen zunächst auf, sich auf den Boden zu legen, als der eine Hand hinter seinen Rücken hielt.

Den aggressiven Mann schienen die Befehle der Beamten jedoch wenig zu beeindrucken. Als er dann auch noch bedrohlich auf die Männer in Uniform zuging, gaben diese zunächst einen Warnschuss in die Luft ab.

Nachdem der 51-Jährige auch daraufhin nicht zur Vernunft gebracht werden konnte, wurde er unter Einsatz von Pfefferspray überwältigt und zu Boden gebracht.