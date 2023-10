Mann bedroht Kinder in Sachsen mit Schlagstock: Staatsschutz ermittelt

Dippoldiswalde - Der Staatsschutz der Dresdner Polizei ermittelt gegen einen Mann (37), der Kinder in Dippoldiswalde bedroht hat.

Die Polizei ermittelt gegen einen 37-jährigen Deutschen, der Kinder bedroht haben soll. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Wie die Polizei am Montagnachmittag berichtet, steht der 37-jährige Deutsche im Verdacht, am späten Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr drei Kinder, die auf einem Grundstück an der Bergstraße im Ortsteil Seifersdorf spielten, mit einem Schlagstock bedroht zu haben.

Außerdem skandierte er laut der Ermittler rassistische Parolen.

Die alarmierte Polizei machten den Mann ausfindig und stellten den Schlagstock sicher.

Gegen den Mann wurde zudem ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Volksverhetzung eingeleitet.