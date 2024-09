Mann befriedigt sich in Zug vor zwei Frauen - und gerät an die absolut Falschen!

München - Dieser Exhibitionist ist im wahrsten Sinne an die absolut Falschen geraten! Ein Mann (29) hat sich in einem Zug selbst befriedigt und dabei zwei Frauen angestarrt - es waren privat reisende Beamtinnen der Landespolizei ...

Der Mann (29) wurde von der Bundespolizei nach der Meldung durch die zwei Frauen vorläufig festgenommen und erfasst. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Wie die Münchner Bundespolizeidirektion am Montagvormittag mitteilte, hat sich der widerliche Zwischenfall am Samstagnachmittag in einem Regionalzug auf der Strecke von Rosenheim nach München vor dem Halt am Ostbahnhof ereignet.

Demnach hatte sich der Mann gegen 15.30 Uhr entblößt, sein erigiertes Glied zur Schau gestellt und anschließend unverhohlen masturbiert.

Dabei hatte der 29-Jährige auch die beiden 25 und 23 Jahre alten Frauen durch den Spalt zwischen den Sitzlehnen jederzeit fest im Blick.