Mann betankt Regentonnen mit über 500 Liter Diesel: Frischhaltefolie soll halten

Berlin - An einer SB-Tankstelle in Tempelhof-Schöneberg befüllte ein Mann drei Regentonnen mit 510 Litern Diesel, wickelte Frischhaltefolie drum und wollte mit der hochexplosiven Fracht weiterfahren. Doch dazu kam es zum Glück nicht.

In diesen Fässern fuhr der Mann 510 Liter Diesel umher. © Screenshot/Facebook/Polizei Berlin

Das teilte die Polizei am Donnerstag auf Facebook mit. Demnach soll ein aufmerksamer Busfahrer beobachtet haben, wie der Mann in der Ordensmeisterstraße die voll betankten Regentonnen ungesichert in seinem Kleintransporter zur Weiterfahrt verladen habe.

Dabei wiesen die Tonnen keinen Schraubverschluss auf, sodass sich der Fahrer dazu entschieden hatte, einfach Frischhaltefolie um die Deckel der Tonnen zu wickeln, in der Hoffnung, dass es schon so halten würde.

Die alarmierte Polizei konnte den Mann stoppen, kurz nachdem er die Tankstelle mit seiner explosiven Fracht verlassen hatte.

Beim Anhalten sei ein Teil des Kraftstoffes ausgelaufen und auf die Straße geschwappt.