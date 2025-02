27.02.2025 13:55 1.153 Mann bricht in Auto ein, doch dann gehen die Türen nicht mehr auf

Ein 37 Jahre alter Mann ist am Mittwochabend in Bremen in ein Auto eingebrochen. Als er im Inneren war, verschloss er aber die Tür und kam nicht mehr heraus.

Von Robert Stoll

Bremen - Das war keine gute Idee! Ein 37 Jahre alter Mann ist am Mittwochabend bei einem Einbruch in ein Auto im Bremer Ortsteil Hastedt sang- und klanglos gescheitert. Der Dieb kam nicht mehr aus dem Auto heraus. (Symbolbild) © Axel Heimken/dpa Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Täter zunächst in ein Auto eingebrochen, schloss dann allerdings die Tür hinter sich und kam ohne fremde Hilfe nicht mehr heraus. Zeugen hatten beobachtet, wie der Mann in den geparkten Wagen eingestiegen war und im Inneren nach Wertsachen gesucht hatte. Als er fertig war, ließen sich die Türen aber nicht mehr öffnen, er saß auf der Rückbank fest. Egal was der 37-Jährige auch probierte, seine Versuche schlugen fehl. Erst als der Fahrer den Autoschlüssel zückte und die Türen entriegelte, konnte er wieder in die Freiheit. Doch da wartete schon die Polizei auf ihn. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Der Polizei habe er gesagt: "Ich wollte nur schnell nach Bargeld suchen und bin dann hängen geblieben." In dem Auto fanden die Beamten einen Schraubenzieher und eine Zange, beide Gegenstände wurden als Beweismittel sichergestellt. Die Polizei fasste den gescheiterten Diebstahl damit zusammen, dass die Lebensweisheit "Immer, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich ein Fenster" doch nicht immer zutreffe.

Titelfoto: Axel Heimken/dpa