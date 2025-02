Mann durch selbst gebauten Schuss-Apparat schwer verletzt

Rettungskräfte und Polizei eilten am Montagabend zu einem Sportplatz nach Münsing. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Montagabend zum Einsatz an einem Sportplatz in Münsing. Auch ein Polizeihubschrauber war derweil vor Ort.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der 28-jährige Italiener dort gegen 18.40 Uhr mit einer selbst gebauten "Schussvorrichtung" hantierte und sich dabei schwer verletzte.

Er wurde ins Krankenhaus gebracht, laut Polizei schwebt er aktuell nicht in Lebensgefahr.