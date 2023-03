Mann greift Ehefrau mit Messer an und stirbt selbst

Aichach - Ein Mann soll in Schwaben mehrmals mit einem Messer auf seine Frau eingestochen haben und ist später selbst gestorben.

Die Polizei ermittelt in Aichach, nachdem der Streit eines Ehepaares eskaliert ist. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa

Der 50-Jährige hatte äußere Schnittverletzungen, die genaue Todesursache blieb aber zunächst unklar, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Der Rettungsdienst brachte die Frau nach dem mutmaßlichen Angriff am Montag in der Innenstadt von Aichach (Landkreis Aichach-Friedberg) ins Krankenhaus, wo sie notoperiert wurde. Sie schwebe nicht mehr in Lebensgefahr, konnte jedoch noch nicht vernommen werden.

Ersten Erkenntnissen zufolge griff der Ehemann seine 51-jährige Frau während eines Streits mit dem Messer an und fügte ihr Schnittverletzungen zu. Daraufhin soll sie aus dem Haus geflohen sein.

Den 50-Jährigen fand die Polizei kurze Zeit später ebenfalls im Außenbereich des Anwesens. Er starb trotz Reanimation noch vor Ort. Gegen ihn wird nun wegen versuchter Tötung ermittelt. Der Leichnam des Mannes soll obduziert werden, um die Todesursache feststellen zu können. Woher er die Schnittverletzungen hatte, blieb zunächst unklar.

Die Beteiligung von anderen Menschen könne bisher ausgeschlossen werden.