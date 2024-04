Mann haut bei Probefahrt einfach ab: Polizei sucht dieses Motorrad

Gemeiner Diebstahl im Vogtland: Mit diesem Motorrad verschwand ein Mann bei einer Probefahrt. © Polizei

Der Mann interessierte sich auf einer Online-Plattform für ein Honda-Motorrad. Ein Ehepaar wollte die Maschine privat verkaufen - es wurde eine Probefahrt vereinbart.



Am vergangenen Samstag war es so weit: Der Mann erschien gegen 18.30 Uhr bei dem Ehepaar in Netzschkau. Dabei durfte der Kaufinteressent mit dem Motorrad zur Probe fahren - allerdings nur auf dem Grundstück des Ehepaars, da das Bike nicht mehr zugelassen war.

"Zudem ließ er einen Rucksack zurück, in dem sich nach eigener Aussage Bargeld, Personalausweis und Autoschlüssel befinden würden", heißt es von der Polizei.

Dann geschah es: Der Mann stieg auf das Motorrad und brettere aus dem Grünstück davon. Das Ehepaar schaute anschließend in den Rucksack, wo sich lediglich gefälschtes Papiergeld und der Ausweis einer anderen Person befand.

Daraufhin versuchte das Ehepaar, dem Motorrad-Dieb hinterherzufahren - ohne Erfolg. Der Mann war bereits über alle Berge.