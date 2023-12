Mann in Berlin angeschossen: Schütze entkommt

Berlin - Am Mittwochabend sind im Berliner Ortsteil Gesundbrunnen Schüsse gefallen, wobei ein Mann (30) getroffen und verletzt wurde.

Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen der Tat. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hat gegen 20.30 Uhr in einer Grünanlage in der Badstraße ein bisher Unbekannter auf den 30-Jährigen aus naher Entfernung geschossen.

Der Verletzte ist nach dem Angriff auf dem Gehweg der Badstraße zu Boden gegangen.

Passanten versorgten sein stark blutendes Bein bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte.

Der Angeschossene, der sich nicht in Lebensgefahr befindet, wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zu den Hintergründen der Tat ist bislang nichts bekannt.