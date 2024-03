30.03.2024 13:14 Mann von Polizei kontrolliert: Offener Haftbefehl ist nicht sein einziges Problem

Ein Mann (34) mit laufendem Haftbefehl geriet am frühen Samstagmorgen in eine Polizeikontrolle in der Mannheimer Innenstadt.

Von Johanna Baumann

Mannheim - Ein Mann (34) mit laufendem Haftbefehl geriet am frühen Samstagmorgen in der Mannheimer Innenstadt in eine Polizeikontrolle. Bei der Kontrolle stellte die Polizei einen offenen Haftbefehl fest. (Symbolbild) © Bildmontage: Axel Heimken/dpa, Monika Skolimowska/dpa Bei der Durchsuchung gegen 1 Uhr machten die Beamten noch eine andere Entdeckung. Im Schuh des 34-Jährigen befand sich Marihuana sowie ein gefälschter 50-Euro-Schein. Der Mann muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Geldfälschung verantworten. Den Haftbefehl konnte der Festgenommene nicht zahlen, wie die Polizei mitteilte. Der 34-Jährige wurde in die JVA in Mannheim gebracht.

Titelfoto: Bildmontage: Axel Heimken/dpa, Monika Skolimowska/dpa