Schreck in der Nacht: Dutzende müssen Hochhaus sofort verlassen

Babenhausen - Für rund 200 Bewohner eines Hochhauses in Südhessen wird die Nacht auf den heutigen Mittwoch wohl noch lange in schlechter Erinnerung bleiben. Von jetzt auf gleich verloren sie auf unbestimmte Zeit ihr Zuhause, konnten sich nach einem Teilabsturz der Hausfassade aber wohl noch glücklich schätzen, unbeschadet davongekommen zu sein.

Alles in Kürze

Der deutlich sichtbare Fassadenabriss machte gleich 70 Wohneinheiten bis auf Weiteres unbewohnbar. © 5VISION.NEWS

Wie Sprecher von Polizei und Stadtverwaltung im Laufe des Tages mitteilten, hatte der Vorfall in Babenhausen (Landkreis Darmstadt-Dieburg) bereits eine Vorgeschichte. Schon am vergangenen Mittwoch hatte die Fassade des Mehrparteiengebäudes in der Straße "Im Erloch" erste deutlich sichtbare Schäden vorgewiesen.

Im Laufe der darauffolgenden Tage entschloss man sich schließlich in der Nacht auf den heutigen Mittwoch zur Evakuierung von rund 70 Wohneinheiten. 187 Menschen waren von der Aktion betroffen.

Für sie war die Aktion nicht nur nervenaufreibend, sondern auch eine gewaltige Umstellung. Bis auf Weiteres müssen die Evakuierten in der Babenhäuser Stadthalle unterkommen. Wann sie ihr gewohntes Umfeld wieder betreten können - fraglich.

Bereits am Tag nach der Evakuierung machte sich eine Abbruchfirma mit einem Hubsteiger an der Hausfassade zu schaffen, die ersten Informationen zufolge wohl abgetragen werden muss. Dabei stürzten immer wieder Trümmerteile in die Tiefe, Splitter flogen mitunter 20 Meter weit.

Mit einer Rückkehr in ihr gewohntes Leben ist für die Bewohner des Hochhauses wohl erst in mehreren Wochen zu rechnen. Bis dahin könnte auch ein erneuter Umzug in eine nahe gelegene Flüchtlingsunterkunft anstehen.