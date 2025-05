Mann in Sonneberg getötet: Tatverdächtige (21) in Ungarn gefasst

Sonneberg - Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in Sonneberg ist eine junge Frau als Tatverdächtige gefasst worden.

Die Handschellen klickten in Ungarn. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Die 21-Jährige, nach der mit einem europäischen Haftbefehl gefahndet wurde, sei in Ungarn festgenommen worden, teilte das Justizministerium mit.

Dabei hätten Spezialkräfte des Thüringer Landeskriminalamtes (LKA) mit der ungarischen Polizei zusammengearbeitet.

Die 21-Jährige stammt nach dpa-Informationen wie das Opfer aus Ungarn. Sie soll übergangsweise bei dem 63-Jährigen gewohnt haben.

Die Leiche des Mannes war am Montag in einer Wohnung in Sonneberg gefunden worden.