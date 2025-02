Mann kauft Auto aus dem Internet - und erlebt böse Überraschung bei der Ummeldung

Der Mann wird verdächtigt, einen in Frankreich gestohlenen Wagen verkauft zu haben. © Bildmontage: Polizei Köln

Nach Angaben eines Sprechers der Beamten war der Meerbuscher im Frühjahr 2023 auf einer Plattform im Internet auf einen zum Verkauf angebotenen Renault Escape aufmerksam geworden und traf sich schließlich am 16. Mai 2023 mit dem bislang unbekannten Verkäufer des Autos.

Die Übergabe des Wagens fand dabei auf dem Kornblumenweg in Köln-Volkhoven/Weiler statt. Als der Meerbuscher jedoch wenig später in der Zulassungsstelle erschien, um den Renault umzumelden, stellte sich heraus, dass das Auto zuvor in Frankreich gestohlen worden war.

"Die angebrachten Kennzeichen sowie die übergebenen Fahrzeugpapiere wurden im Zuge dessen als Fälschungen erkannt und sichergestellt", schilderte der Polizeisprecher.

Weil der mutmaßliche Autohehler bislang nicht identifiziert werden konnte, haben die Ermittler nun Handyfotos des Verdächtigen veröffentlicht und bitten um Hinweise aus der Bevölkerung.