Mann klaut Methadon aus Arztpraxis und verletzt Mitarbeiterin

In einer Arztpraxis in Deggendorf reißt ein Mann eine Methadonflasche an sich. Im Gerangel wird eine Mitarbeiterin verletzt.

Ein Mann hat aus einer Arztpraxis in Niederbayern eine Methadonflasche geklaut und dabei eine Mitarbeiterin verletzt. Wie die Polizei mitteilte, kam der 30-Jährige am Donnerstag um 11 Uhr an den Tresen der Praxis in der Stadtfeldstraße. Er beugte sich über die Anrichte und riss eine Methadonflasche aus einem Dosiergerät. Die Mitarbeiterin wollte ihn daran hindern und wurde im anschließenden Gerangel verletzt. Der 30-Jährige ergriff die Flucht mit seiner Beute, konnte aber von den alarmierten Polizisten unweit des Tatorts festgenommen werden. Wegen seines schlechten Allgemeinzustandes wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Die Kripo Deggendorf ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls. Methadon ist ein schmerzminderndes Mittel, das unter anderem im Rahmen der Suchthilfe als Ersatz für Heroin eingesetzt wird.

