Mann klaut Rucksack - dann wird seine dunkle Vergangenheit aufgedeckt

Burg - Hätte er das mal lieber gelassen: Ein Mann beging im Jerichower Land einen kleineren Ladendiebstahl. Dadurch gelangte er auf den Radar der Polizei - und die deckten prompt so einige Straftaten auf.

Die Polizei schnappte einen Mann, der neben Ladendiebstahl auch eine Körperverletzung zu verantworten hatte. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Am Freitagmorgen gegen 9 Uhr klaute der 19 Jahre alte Täter einen Rucksack aus einem Geschäft in der Schartauer Straße in Burg bei Magdeburg. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und folgte dem Jugendlichen.

Der 69-Jährige holte den Dieb in der Böttcherstraße ein, wo er kurz verharrte. Plötzlich trat der 19-Jährige seinem Verfolger in den Bauch und rannte schnell davon.

Der Täter wurde von Augenzeugen gut beschrieben, sodass eine Polizeistreife schnell den Namen und die Anschrift des Gauners ermitteln konnte.

Wie das Polizeirevier Jerichower Land mitteilte, konnte dank eines richterlichen Beschlusses die Wohnung des 19-Jährigen durchsucht werden. Dabei fanden die Einsatzkräfte das Diebesgut, ein verbotenes Einhandmesser sowie die Kleidung, die der Täter bei der Tat getragen hatte.