05.06.2026 19:58 Mann klopft bei Nachbar und schlägt sofort mit Handbeil auf ihn ein

Bei Würzburg wurde ein 55-Jähriger von einem Nachbarn an der Haustür mit einem Handbeil angegriffen und verletzt. Dann kehrte der Täter mit einem Messer zurück.

Von Marcel Gnauck

Würzburg - Es klingt wie die Szene aus einem Horrorfilm: Ohne Vorahnung öffnet ein Mann in Unterfranken seine Wohnungstür. Davor steht sein Nachbar mit einem Beil in der Hand und greift den Mann sofort an.

Der 55-Jährige hatte bei seinem Nachbarn geklopft und dann sofort mit dem Beil zugeschlagen. (Symbolbild) © Bild-Montage: 123rf/dropthepress, 123rf/valeriiiavtushenko Nun sitzt der 59 Jahre alte Verdächtige wegen eines versuchten Tötungsdelikts in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Als der 55 Jahre alte Nachbar seine Wohnungstür in Estenfeld bei Würzburg am späten Mittwochabend öffnete, soll der Mann ihn direkt angegriffen haben. Das Opfer erlitt mehrere Schnitt- und Schürfwunden am Oberkörper. Schließlich habe der Mann in seine Wohnung flüchten und die Tür verschließen können. Eine Frau, die sich mit dem Opfer in der Wohnung aufhielt, habe den Notruf gewählt.

Der 59-Jährige ließ sich widerstandslos von der alarmierten Polizei festnehmen. © Lino Mirgeler/dpa

Täter kehrt mit Messer zurück und will über Fenster in die Wohnung kommen