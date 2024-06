Mann kommt mit über drei Promille zur Arbeit und fährt dann mit Auto weg

Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des 46-Jährigen. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Nachdem der 46-Jährige in der Pflegeeinrichtung in Wernberg-Köblitz am Donnerstagabend angekommen war, ist es wegen seines Alkoholpegels zu einem Streit gekommen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Daraufhin habe er sich in sein Auto gesetzt und sei davongefahren.

Eine Streife fand den 46-Jährigen etwas später in seinem Wagen auf einer Rastanlage, wie es weiter hieß.

Weil Zeugen den Mann beim Fahren beobachtet hatten, wurde der Führerschein beschlagnahmt. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von etwa 3,4 Promille.