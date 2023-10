22.10.2023 12:06 688 Mann läuft in Unterhose über Rastplatz, dann erkennt die Polizei, was er im Schilde führt

Ein Mann in Unterhose hat für einen Polizeieinsatz auf einem Rastplatz in Mechernich gesorgt. Die Beamten erkannten schnell, was er im Schilde führte.

Von Nicole Reich

Mechernich – Ein Mann in Unterhose hat auf einem Rastplatz der A1 in Mechernich (Kreis Euskirchen) für Aufsehen gesorgt. Die Polizei rückte an und deckte die illegalen Machenschaften des 39-Jährigen auf. Ein Mann in Unterhose hat für einen Polizeieinsatz auf einem Rastplatz in Mechernich gesorgt. (Symbolbild) © 123RF/animaflorapicsstock Als die Beamten am Freitag gegen 16.30 Uhr auf dem Rastplatz Grüner Winkel eintrafen, flüchtete der Verdächtige zu seinem Auto und düste über die A1 davon. Die Ermittler nahmen sofort die Verfolgung auf und konnten den spärlich bekleideten Mann, der auf seiner wilden Fahrt mehrere Verkehrssünden beging, in der nächsten Ausfahrt anhalten. Wie ein Polizei-Sprecher am heutigen Sonntag mitteilte, hatte der 39-Jährige während seines Fluchtversuchs mehrere Gegenstände aus dem Beifahrerfenster geworfen, um diese vor den Ermittlern zu verstecken. Polizeimeldungen Schnarchnase statt Langfinger: Polizei vermutet Einbrecher in Gaststätte, doch es kommt ganz anders Dabei hatte er die Rechnung jedoch ohne einen Spürhund gemacht, der die verdächtigen Sachen kurze Zeit später fand - es handelte sich um Drogen. 39-Jähriger vertickt Drogen auf A1-Rastplatz Demnach soll der 39-Jährige zuvor auf dem Rastplatz gedealt haben. Zudem stand er selber unter Drogen, wie er den Beamten gegenüber einräumte. Zu allem Überfluss besaß der Unterhosenträger keinen Führerschein, im Kofferraum seines Wagens wurde dafür jedoch ein Baseballschläger gefunden. Der mutmaßliche Dealer habe auf dem Weg zur Wache Widerstand gegen die Polizisten geleistet, erklärte der Sprecher. Er musste eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn laufen nun gleich mehrere Strafanzeigen.

