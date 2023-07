Mann mit fünf Promille intus ruft in Dauerschleife den Notruf an

Altenburg - In Altenburg hat am Montag ein stark betrunkener Mann mehrfach den Notruf missbraucht.

Der 31-Jährige hatte eine enorme Menge Alkohol getrunken und sehr oft den Notruf angerufen. (Symbolfoto) © Finn Winkler/dpa

Wie die Polizei in einem Bericht erklärte, rief der Mann zwischen 17.40 Uhr bis 22 Uhr in Dauerschleife an. Die Beamten entschlossen sich daraufhin den Anwohner in seiner Wohnung in der Ahornstraße aufzusuchen.

Vor Ort stellte sich der Mann als komplett betrunken dar. Ein durchgeführter Alkoholtest zeigte einen unfassbaren Wert von 4,94 Promille an.

Außerdem sicherten die Beamten verschiedene Dokumente, die entweder als gestohlen gemeldet oder nicht auf seinen Namen ausgestellt waren. Unter anderem fanden die Polizisten einen Personal- und ein Schwerbehindertenausweis, die nicht auf seinen Namen ausgestellt waren. Alle Dokumente wurde daraufhin sichergestellt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ging es für den alkoholisierten der 31-jährige ins Krankenhaus.