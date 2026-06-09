Mann mit schweren Stichverletzungen gefunden: SEK nimmt Täter fest

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

SEK-Einsatz im Norden Sachsen-Anhalts: Ein Mann wurde bei einer körperlichen Auseinandersetzung schwer verletzt.

Von Lena Schubert

Stendal - SEK-Einsatz im Norden Sachsen-Anhalts: Ein Mann wurde bei einer körperlichen Auseinandersetzung schwer verletzt.

In Stendal wurde ein Mann bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt. (Symbolbild)
In Stendal wurde ein Mann bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt. (Symbolbild)  © Bernd Weißbrod/dpa

Am späten Samstagabend stritten sich zwei Männer hinter dem Altmark-Forum in Stendal. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar.

Ein 27-jähriger Tunesier blieb schließlich mit schweren Verletzungen zurück, teilte die Polizeiinspektion Stendal mit. Demnach wurde er mit "Hieb- und Stichwaffen" zugerichtet.

Nach intensiven Ermittlungen konnte am Folgetag ein 26-jähriger Syrer als Tatverdächtiger ausgemacht werden. Das SEK nahm ihn an seiner Wohnadresse vorläufig fest.

Vierter in Folge: Nächster Straftäter entflieht aus Psychiatrie Emmendingen
Polizeimeldungen Vierter in Folge: Nächster Straftäter entflieht aus Psychiatrie Emmendingen

Bei der Wohnungsdurchsuchung wurde neben zahlreichen Beweisen auch eine Tatwaffe entdeckt. Gegen den 26-Jährigen erging am Montag der Haftantrag und er wurde in Untersuchungshaft gesteckt.

Die Ermittlungen dauern an. Weitere Angaben zum Geschehen wollen die Beamten derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht machen.

Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: