Mann mit schweren Stichverletzungen gefunden: SEK nimmt Täter fest
Stendal - SEK-Einsatz im Norden Sachsen-Anhalts: Ein Mann wurde bei einer körperlichen Auseinandersetzung schwer verletzt.
Am späten Samstagabend stritten sich zwei Männer hinter dem Altmark-Forum in Stendal. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar.
Ein 27-jähriger Tunesier blieb schließlich mit schweren Verletzungen zurück, teilte die Polizeiinspektion Stendal mit. Demnach wurde er mit "Hieb- und Stichwaffen" zugerichtet.
Nach intensiven Ermittlungen konnte am Folgetag ein 26-jähriger Syrer als Tatverdächtiger ausgemacht werden. Das SEK nahm ihn an seiner Wohnadresse vorläufig fest.
Bei der Wohnungsdurchsuchung wurde neben zahlreichen Beweisen auch eine Tatwaffe entdeckt. Gegen den 26-Jährigen erging am Montag der Haftantrag und er wurde in Untersuchungshaft gesteckt.
Die Ermittlungen dauern an. Weitere Angaben zum Geschehen wollen die Beamten derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht machen.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa