Mann mit schweren Stichverletzungen gefunden: SEK nimmt Täter fest

Stendal - SEK-Einsatz im Norden Sachsen-Anhalts : Ein Mann wurde bei einer körperlichen Auseinandersetzung schwer verletzt.

In Stendal wurde ein Mann bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Am späten Samstagabend stritten sich zwei Männer hinter dem Altmark-Forum in Stendal. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar.

Ein 27-jähriger Tunesier blieb schließlich mit schweren Verletzungen zurück, teilte die Polizeiinspektion Stendal mit. Demnach wurde er mit "Hieb- und Stichwaffen" zugerichtet.

Nach intensiven Ermittlungen konnte am Folgetag ein 26-jähriger Syrer als Tatverdächtiger ausgemacht werden. Das SEK nahm ihn an seiner Wohnadresse vorläufig fest.

Bei der Wohnungsdurchsuchung wurde neben zahlreichen Beweisen auch eine Tatwaffe entdeckt. Gegen den 26-Jährigen erging am Montag der Haftantrag und er wurde in Untersuchungshaft gesteckt.