Mann niedergestochen: Blutende Bauchwunde und Not-OP!

Berlin - In Berlin-Lichtenberg ist ein 30-jähriger Mann lebensbedrohlich niedergestochen worden.

An der Kreuzung Am Tierpark Ecke Alfred-Kowalke-Straße in Berlin liegt der 30-Jährige mit einer blutenden Bauchwunde. © Morris Pudwell

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, soll sich die brutale Tat in der vergangenen Nacht zugetragen haben.

Demnach wurden Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes kurz vor 2.30 Uhr zu einem verletzten Mann nach Friedrichsfelde alarmiert.

Bisherigen Aussagen zufolge fanden sie den 30-Jährigen auf dem Gehweg an der Kreuzung Am Tierpark Ecke Alfred-Kowalke-Straße mit einer blutenden Wunde am Bauch auf der Straße liegend.

Die Rettungskräfte brachten den verletzten Mann in ein Krankenhaus, in dem er notoperiert wurde.