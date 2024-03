Mann parkt BMW: Als er wiederkommt, wartet eine böse Überraschung

Die Täter hatten nicht nur das Lenkrad abmontiert, sondern auch die Tachoeinheit des BMW ausgebaut und an sich genommen. © Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

Laut Angaben eines Polizeisprechers hatte der Autofahrer seinen Wagen am späten Mittwochabend gegen 23 Uhr ordnungsgemäß auf einem öffentlichen Parkplatz am Nittumer Weg im Bergisch Gladbacher Stadtteil Schildgen abgestellt und sicher verschlossen.

Als der Mann am nächsten Morgen gegen 7.30 Uhr zu dem BMW zurückkehrte, erlebte er jedoch eine ziemlich böse Überraschung!

So hatten Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag erst die Fensterscheibe der Fahrerseite eingeschlagen und anschließend nicht nur das Lenkrad des Autos abmontiert und an sich genommen, sondern auch die Tachoeinheit ausgebaut und entwendet.

Sofort alarmierte der Mann die Polizei, die wenig später am Ort des Geschehens eintraf und den entstandenen Schaden auf mehrere Tausend Euro schätzte.

Die Beamten fertigten schließlich eine Strafanzeige wegen besonders schweren Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug und leiteten Ermittlungen ein.