Mann pinkelt gegen Hauswand, wird verfolgt und mit einem Baseballschläger angegriffen

Erfurt - Ein 51-Jähriger hat am Dienstag in Erfurt gegen eine Hauswand gepinkelt. Später wurde er verfolgt und mit einem Baseballschläger angegriffen.

Das Opfer hatte laut Polizeiangaben zuvor in der Öffentlichkeit "uriniert". (Symbolbild) © 123RF/bartusp

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, "urinierte" der Mann in der Öffentlichkeit. Seine Blase habe er am Abend an einer Hauswand entleert.

Den Angaben nach sprach ihn ein Unbekannter auf sein unsittliches Verhalten an und ermahnte ihn.

Daraufhin habe sich der 51-Jährige mit seinem Fahrrad entfernt. Doch offenbar reichte dem unbekannten Mann die mündliche Verwarnung nicht.

Laut Polizei verfolgte er den Radfahrer und schlug ihn mit einem Baseballschläger. Dabei wurde der 51-Jährige leicht verletzt.