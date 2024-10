Mann prügelt auf Passantin und ihren Sohn ein! Polizei sucht dringend Zeugen

Dessau-Roßlau - Am Dienstag wurde eine Familienmutter in Dessau-Roßlau auf offener Straße angegriffen. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen .

"Kurz darauf flüchtete der Täter mit seinem Fahrrad vom Ort des Geschehens", so der Sprecher. "Die beiden Geschädigten wurden durch die Tat leicht verletzt."

Nachdem sich die Auseinandersetzung in die nahegelegene Südstraße auf Höhe der Kita verlagert hatte, spitzte sich die Lage weiter zu: Der Mann schlug nicht nur auf die Frau, sondern auch auf deren Sohn ein. Zudem bedrohte er sie mit einem Messer.

Dort geriet eine 37-jährige Frau im Beisein ihres 14-jährigen Sohnes und ihrer vierjährigen Tochter mit einem 33-Jährigen in Streit. Die Situation eskalierte, sodass es sogar zu Handgreiflichkeiten kam.

Nach Angaben von Polizeisprecher Torsten Gärtner spielte sich der Vorfall gegen 7 Uhr morgens an der Straßenbahnhaltestelle Heidestraße/Innsbrucker Straße ab.

Ihr habt die Taten an der Straßenbahnhaltestelle und/oder der Südstraße beobachtet? Dann meldet Euch mit Euren Hinweisen unter der Nummer 034025030 oder per E-Mail levd.prev-de@polizei.sachsen-anhalt.de bei der Polizei. Besonders zwei unbeteiligte Personen, die sich an der Haltestelle aufgehalten haben sollen, seien für die Ermittler wichtig.