Mann prügelt auf Seniorin ein und zündet Wohnhaus an: 72-Jährige schwer verletzt

Rottweil - Eine 72-Jährige wurde am frühen Samstagmorgen durch Schläge schwer verletzt. Der Angreifer ist laut Polizeiangaben ein Familienangehöriger.

Die Polizei leitete noch vor Ort eine Großfahndung nach dem Mann (41) ein. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Der 41 Jahre alte Mann hatte die Seniorin in ihrem Wohnhaus in der Brunnentälestraße in Rottweil angegriffen. Sie erlitt schwere Verletzungen, konnte sich jedoch zu den Nachbarn retten.

Währenddessen legte der Mann im Haus ein Feuer. Daraufhin flüchtete er.

Die 72-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Ihr aktueller Gesundheitszustand ist unbekannt.