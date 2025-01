28.01.2025 08:26 Mann prügelt mit Stuhl am Viktualienmarkt auf Frau ein: Wollte er sie töten?

Weil er am Viktualienmarkt in Ingolstadt mit einem Stuhl auf eine am Boden liegende Frau eingeschlagen hat, sitzt ein 30-Jähriger jetzt in der JVA.

Von Marco Schimpfhauser

Ingolstadt - Auf dem Viktualienmarkt in Ingolstadt hat ein 30-Jähriger mit einem Stuhl auf eine bereits am Boden liegende Frau eingeschlagen. Jetzt wird wegen versuchter Tötung ermittelt. Die Polizei hat am Samstag einen Mann festgenommen, der mit einem Stuhl am Viktualienmarkt auf eine Frau eingeschlagen hat. © 123rf/Christian Horz Wie die Polizei am Dienstag bekannt gab, ereignete sich der Vorfall bereits am Samstag gegen 22 Uhr. Der Jemenit soll in Streit mit einer 43-jährigen Ingolstädterin geraten sein, nachdem er sich ohne Erlaubnis auf ihr Fahrrad gesetzt hatte. Nach einer lautstarken verbalen kam es zur körperlichen Auseinandersetzung. Dabei ging die Frau zu Boden. Polizeimeldungen 18-Jährige raubt Bank mit Spielzeugpistole aus: Polizei nimmt Frau auf Marktplatz fest "Dies hinderte den Mann nicht, mit einem Stuhl auf die wehrlose Frau einzuschlagen. Erst hinzueilenden Passanten gelang es, ihm den Stuhl zu entreißen", teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mit. "Bei der polizeilichen Aufnahme konnte festgestellt werden, dass beide Kontrahenten erheblich alkoholisiert waren." Wie die Beamten weiter bekannt gaben, wurden die beiden Personen bei dem Streit leicht verletzt. Die Staatsanwaltschaft stufte den Vorfall als versuchtes Tötungsdelikt ein und beantragte Haftbefehl, den ein Richter am Montag auch in Vollzug setzte. Der Beschuldigte sitzt jetzt in U-Haft.

