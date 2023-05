26.05.2023 07:02 Mann soll Jugendliche in Bus mit Waffe bedroht haben: Großeinsatz!

Am Donnerstag gab es in Bad Doberan und Rostock einen Großeinsatz: Ein Mann soll zuvor eine Gruppe Jugendlicher in einem Bus mit einer Waffe bedroht haben.

Von Bastian Küsel

Elmenhorst - Großeinsatz im Norden! Am Donnerstagabend soll ein Mann mehrere Jugendliche in einem Bus, der von Bad Doberan nach Rostock unterwegs war, mit einer Waffe bedroht haben. Am Donnerstag gab es in Bad Doberan und Rostock einen Großeinsatz: Ein Mann soll zuvor eine Gruppe Jugendlicher in einem Bus mit einer Waffe bedroht haben. © Benjamin Vormeyer Wie die Polizei mitteilte, wurden die Beamten gegen 19 Uhr über den Vorfall in einem Bus der Linie 119 informiert. Demnach stiegen alle Fahrgäste gegen 18.40 Uhr in Bad Doberan in den Bus. Der Verdächtige soll sich dabei ganz nach hinten gesetzt und sich ein Bier geöffnet haben. Als sich einer der Jugendlichen zu seinen Freunden umdrehte, vernahm er ein "Klick"-Geräusch, das ihn an den Abzug einer Waffe erinnerte. Als er und seine Freunde anschließend zu dem Mann schauten, soll der sich mit dem Daumen über den Hals gestrichen haben. Einer der Hinweisgeber gab zudem an, dass der Verdächtige eine Waffe gehabt und mit dieser auf Personen gezielt hätte. Die Jugendlichen stiegen daraufhin in Rethwisch aus dem Bus und alarmierten die Polizei. Die Einsatzkräfte stoppten den Bus schließlich in Elmenhorst, konnten den Mann jedoch nicht unter den Fahrgästen antreffen. Zudem hätten weder der Busfahrer noch andere Personen von dem Vorfall etwas mitbekommen. Dennoch sucht die Polizei nun nach dem Verdächtigen, der wie folgt beschrieben wird: 20 bis 40 Jahre alt

kurze blonde/braune Haare

Ziegenbart

Ohrringe

Nasenpiercing

silberne Kette

dunkles T-Shirt mit hellem Aufdruck

lange Hose

Tasche Hinweise zu dem Mann und dem Vorfall werden unter der Rufnummer 038203-560, über www.Polizei.mvnet.de oder an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

Titelfoto: Benjamin Vormeyer