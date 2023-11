Mann sticht auf Kopf von Mitbewohner ein: Schwer verletzt!

Stuttgart - Polizeibeamte haben in der Freitagnacht einen 44-Jährigen vorläufig in Gewahrsam genommen, der im Verdacht steht, einen 45-jährigen Mitbewohner schwer verletzt zu haben.

Die Stuttgarter Polizei konnte den mutmaßlichen Täter schnell ausfindig machen. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Nach zunächst verbalen Streitigkeiten gegen 22.30 Uhr in einer Arbeiterunterkunft an der Augsburger Straße, drang der Tatverdächtige in das Zimmer des Geschädigten ein und stach mit einem noch unbekannten Gegenstand auf diesen ein.

Laut Polizeiangaben erlitt der 45-Jährige schwere Kopfverletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.