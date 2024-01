Mann vergisst etwas: Kurz darauf rücken 20 Bundespolizisten und ein Spürhund an

Aachen - Das könnte richtig teuer werden ... Ein vergesslicher Reisender (56) hat am Aachener Hauptbahnhof einen größeren Polizeieinsatz verursacht - die Beamten rückten sogar mit einem Sprengstoffspürhund an!

Durch den Polizeieinsatz hatten mehrere Züge am Aachener Hauptbahnhof Verspätung. (Symbolbild) © Bernd Thissen/dpa

Wie ein Sprecher der Beamten am Mittwoch berichtete, hatte ein Zeuge die Bundespolizisten am Dienstagmorgen im Bereich des Aachener Bahnhofs angesprochen und auf einen herrenlosen Koffer aufmerksam gemacht, der einsam und verlassen am Gleis 6/7 stand.

"Mehrere Ausrufe am Bahnsteig, sowie Nachfrage bei anderen Reisenden im Nahbereich blieben erfolglos", schilderte der Sprecher, sodass der Leiter der Inspektion Aachen schließlich entschied, einen Sprengstoffspürhund anzufordern und die Gleise 6 bis 9 zu räumen.

"Insgesamt erforderte dies einen Kräfteansatz von circa 20 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten", hieß es. Drei Züge hatten in der Zeit insgesamt knapp 90 Minuten Verspätung.

Noch während der Maßnahmen klärte sich der Fall dann jedoch auf, denn plötzlich meldete sich ein 56-Jähriger bei den Beamten und erklärte, dass es sich bei dem vermeintlich herrenlosen Gepäckstück um seinen Koffer handle, den er schlichtweg auf dem Gleis vergessen habe.