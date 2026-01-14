Mann verletzt zwei Mitarbeiter von Einkaufszentrum mit Messer: Polizei schießt auf Täter

Ulm - Bei einem Messerangriff in einem Ulmer Einkaufsmarkt am Mittwoch wurden zwei Mitarbeiter verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde von der Polizei angeschossen und schwer verletzt.

Der Mann ging in dem Shoppingcenter mit einem Messer auf Menschen los. © Jason Tschepljakow/dpa

Wie das Polizeipräsidium und die Staatsanwaltschaft Ulm mitteilt, soll ein 29-jähriger Eritreer gegen 12.30 Uhr in einem Elektronikfachhandel in der Blaubeurer Straße zwei Menschen mit einem Messer angegriffen haben.

Ein 25-Jähriger wurde lebensgefährlich verletzt und liegt seitdem auf der Intensivstation in kritischem Zustand. Ein 22-Jähriger erlitt leichte Verletzungen.

Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter nach dem Verlassen des Geschäfts stellen. Als er jedoch trotz Aufforderung das Messer nicht fallen ließ und die Beamten bedrohte, schossen diese mehrfach auf ihn.

Der 29-Jährige wurde daraufhin schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.