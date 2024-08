Mann verschanzt sich: SEK muss Wohnung stürmen

Bamberg - Ein Sondereinsatzkommando (SEK) hat in Bamberg einen Mann nach einer Bedrohungslage festgenommen.

SEK-Beamte besprechen sich vor dem Einsatzort in Bamberg. © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Der Zugriff erfolgte in den frühen Morgenstunden des heutigen Freitags in einem Mehrfamilienhaus in der Gaustadter Hauptstraße.

Laut Polizei ging dem Einsatz eine Bedrohung in einer Familie voraus. Der 43-Jähriger soll seine Frau mit einem "gefährlichen Gegenstand" bedroht haben und hatte sich dann in seiner Wohnung verbarrikadiert.

Da die Polizisten davon ausgingen, dass der Mann gewaltbereit war, wurde das SEK hinzugezogen. Gefahr für die Bevölkerung hätte nicht bestanden, erklärte die Polizei.

Die Spezialkräfte verschafften sich gegen halb drei Uhr in der Nacht Zutritt zur Wohnung, wo er schließlich festgenommen wurde. Dabei wurde er leicht verletzt.