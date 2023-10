31.10.2023 13:14 1.669 Tödlicher Arbeitsunfall: Mann von tonnenschwerem Gewicht zerquetscht

Am Montagmittag kam es in einer Fabrik in Sembach (Rheinland-Pfalz) zu einem tödlichen Arbeitsunfall. Auch die Polizei ermittelt.

Von Angelo Cali

Sembach - Schreckliches Unglück oder doch Fremdverschulden? Diese Frage stellt sich der Polizei nach einem tödlichen Arbeitsunfall in Rheinland-Pfalz. Die Polizei hat nach dem tragischen Arbeitsunfall weitere Ermittlungen aufgenommen. (Symbolfoto) © Montage: 123RF/traimak, 123RF/lutsenko Dieser ereignete sich laut einem Bericht des Polizeipräsidiums Westpfalz bereits am gestrigen Montagmittag in Sembach. Bei dem Betroffenen handelte es sich um einen 35 Jahre alten Mann. Dieser war während seiner Schicht gerade an einer sogenannten Palettierungsmaschine zu Werke. Hierbei muss es in der Folge zu einem folgenschweren Zwischenfall gekommen sein, der dafür sorgte, dass der Arbeiter von der tonnenschweren Maschine praktisch zerquetscht wurde. Er erlitt hierbei schwerste Verletzungen. Für den 35-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch am Unglücksort. Im Nachgang an die ersten polizeilichen Maßnahmen leiteten die Beamten zudem ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren ein. Dieses soll möglichst zeitnah in Erfahrung bringen, ob es sich bei dem Arbeitsunfall um Eigenverschulden handelte oder ob Hinweise auf ein Fremdverschulden vorliegen.

