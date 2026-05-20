Mann will 100-Dollar-Schein einzahlen: Damit hat er nicht gerechnet

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Am Erfurter Hauptbahnhof hat ein Mann versucht, einen mutmaßlich gefälschten 100-Dollar-Schein bei der Reisebank einzuzahlen.

Von Marie Pohland

Erfurt - Am Erfurter Hauptbahnhof hat ein Mann am Dienstagnachmittag versucht, einen mutmaßlich gefälschten 100-Dollar-Schein bei der Reisebank einzuzahlen.

Ein Mann hat am Erfurter Hauptbahnhof versucht, einen falschen 100-Dollar-Schein einzuzahlen.
Ein Mann hat am Erfurter Hauptbahnhof versucht, einen falschen 100-Dollar-Schein einzuzahlen.  © Bundespolizeiinspektion Erfurt

Mitarbeitende der Bank bemerkten laut Angaben der Polizei bei der Prüfung des US-Geldscheins Unstimmigkeiten bei mehreren Sicherheitsmerkmalen und verständigten daraufhin die Bundespolizei.

Die hinzugezogenen Beamten bestätigten schließlich den Verdacht auf Falschgeld.

Der gefälschte 100-Dollar-Schein wurde sichergestellt. Gegen den 53-jährigen Ukrainer wurde ein Verfahren wegen des Inverkehrbringens von Falschgeld eingeleitet.

Titelfoto: Bundespolizeiinspektion Erfurt

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