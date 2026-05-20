Mann will 100-Dollar-Schein einzahlen: Damit hat er nicht gerechnet
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Erfurt - Am Erfurter Hauptbahnhof hat ein Mann am Dienstagnachmittag versucht, einen mutmaßlich gefälschten 100-Dollar-Schein bei der Reisebank einzuzahlen.
Mitarbeitende der Bank bemerkten laut Angaben der Polizei bei der Prüfung des US-Geldscheins Unstimmigkeiten bei mehreren Sicherheitsmerkmalen und verständigten daraufhin die Bundespolizei.
Die hinzugezogenen Beamten bestätigten schließlich den Verdacht auf Falschgeld.
Der gefälschte 100-Dollar-Schein wurde sichergestellt. Gegen den 53-jährigen Ukrainer wurde ein Verfahren wegen des Inverkehrbringens von Falschgeld eingeleitet.
Titelfoto: Bundespolizeiinspektion Erfurt