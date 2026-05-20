Mann will 100-Dollar-Schein einzahlen: Damit hat er nicht gerechnet

Erfurt - Am Erfurter Hauptbahnhof hat ein Mann am Dienstagnachmittag versucht, einen mutmaßlich gefälschten 100-Dollar-Schein bei der Reisebank einzuzahlen.

Ein Mann hat am Erfurter Hauptbahnhof versucht, einen falschen 100-Dollar-Schein einzuzahlen. © Bundespolizeiinspektion Erfurt

Mitarbeitende der Bank bemerkten laut Angaben der Polizei bei der Prüfung des US-Geldscheins Unstimmigkeiten bei mehreren Sicherheitsmerkmalen und verständigten daraufhin die Bundespolizei.

Die hinzugezogenen Beamten bestätigten schließlich den Verdacht auf Falschgeld.