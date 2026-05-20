Kurios: Hakenkreuze mit Erdnussbutter auf Schotterweg geschmiert

Stadtroda - In Stadtroda hat ein Unbekannter laut Polizei auf ungewöhnliche Weise zwei Hakenkreuze auf einem Schotterweg hinterlassen.

Am Dienstagmorgen entdeckte die Polizei in Stadtroda mit Erdnussbutter gemalte Hakenkreuze. (Archivfoto) © Bodo Schackow/dpa

Die etwa 40 mal 40 Zentimeter großen Symbole wurden am Dienstagmorgen entdeckt. Zunächst war für die Beamten unklar, womit die Zeichen angebracht worden waren.

Erst nach genauerem Hinsehen stellte sich heraus: Der Täter hatte offenbar Erdnussbutter verwendet.

Die Polizei leitete ein Verfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ein.