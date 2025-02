Mann will in die Türkei fliegen und muss dafür 1500 Euro mehr bezahlen

In so einem Fall ist es den Beamten erlaubt, Bargeld oder Wertgegenstände einzuziehen.

Wie die Bundespolizeiinspektion Leipzig mitteilte, wurde der Mann am Mittwochmittag von der Grenzkontrolle am Flughafen in Schkeuditz kontrolliert.

So musste der 56-Jährige 1500 Euro an Bargeld, das er bei sich trug, an die Bundespolizei übergeben. Anschließend durfte er dann in die Türkei fliegen.