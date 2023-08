Mann wird beim Gassigehen mit Pistole bedroht!

Wilsdruff - Als ein 42-Jähriger in Wilsdruff mit seinem Hund Gassi ging, wurde er plötzlich mit vorgehaltener Pistole bedroht.

Die Polizei wurde am Mittwochnachmittag alarmiert, nachdem ein Mann mit einer Pistole bedroht wurde. (Symbolbild) © Norbert Neumann

Der Hundebesitzer ging am Mittwochnachmittag gegen 15.25 Uhr am Pfarrer-Paul-Richter-Weg mit seiner französischen Bulldogge spazieren, als die beiden auf eine Katze trafen, gab die Polizeidirektion Dresden am Donnerstagvormittag bekannt.

In diesem Moment brüllte ein 60-Jähriger aus seinem angrenzenden Fenster heraus und beleidigte den Spaziergänger. Der 42-Jährige ging daraufhin zum Fenster, um mit dem Wüterich zu reden.

Anstatt sich auf eine Konversation einzulassen, zückte der 60-Jährige eine Pistole und richtete sie auf den Mann mit Hund. Anschließend kramte er noch einen Stock hervor, womit er auf den 42-Jährigen einschlug, ihn aber nicht verletzte.

Nachdem die Polizei alarmiert wurde, konnte die Waffe, bei der es sich um eine Schreckschusspistole handelt, sichergestellt werden.