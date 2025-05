Mann wird im Supermarkt das Portmonee gestohlen: Einkauf "kostet" ihn 10.000 Euro

Bitterfeld-Wolfen - Ein eigentlich harmloser Einkauf im Supermarkt hat einen 71-Jährigen in Bitterfeld-Wolfen am Ende ganze 10.000 Euro "gekostet".

Einem Mann (71) in Bitterfeld-Wolfen wurde beim Einkauf im Supermarkt sein Portmonee gestohlen - dann fehlen 10.000 Euro von seinem Konto. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie die Polizei mitteilte, erstatte der Mann am Mittwoch Anzeige.

So sei der Rentner bereits am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr in dem Geschäft an der Leipziger Straße Opfer unbekannter Langfinger geworden.

"Dreiste Diebe hatten es auf seine Geldbörse abgesehen, die der Senior in seiner Gesäßtasche deponiert hatte", hieß es.

Beim Bezahlen an der Kasse habe der 71-Jährige dann feststellen müssen: Das Portmonee inklusive Bankkarten und Bargeld war weg.