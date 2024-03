Mann wollte kleinen Jungen (8) auf Spielplatz zum Mitkommen überreden! Kripo sucht Zeugen

Ingolstadt - Eltern müssen in Ingolstadt derzeit besonders vorsichtig sein: Die Polizei sucht nach einem bislang nicht identifizierten Mann, der einen acht Jahre alten Jungen zum Mitkommen bewegen wollte!

Der Junge (8) hatte offenbar großes Glück. (Symbolbild) © 123RF/mentorbeqiri

Wie die Beamten am heutigen Dienstag mitteilten, hatte der Unbekannte das Kind am vergangenen Freitag (1. März) gegen 17.30 Uhr angesprochen, als sich der Achtjährige mit seinen Freunden auf einem offenen Spielplatz an der Permoser Straße befand.

Der etwa 60 Jahre alte Mann versuchte demnach, den kleinen Jungen von dessen Spielkameraden zu trennen. Nach einigen Minuten gelang es diesem, bei ihm bekannten Erwachsenen Schutz zu suchen.

Er konnte im Anschluss glücklicherweise unverletzt in die Obhut seiner Eltern übergeben werden. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung der alarmierten Polizei im Umkreis des Tatorts blieb ohne Erfolg.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: