Mann zerrt Frau in Hinterhof und will sie vergewaltigen! Passanten hören laute Schreie

Köln – Schockierende Tat in Köln ! Ein 31-jähriger Mann soll in einem Hinterhof versucht haben eine Frau zu vergewaltigen.

Die Polizei hat in Köln-Ehrenfeld einen Mann festgenommen, der kurz zuvor versucht haben soll, eine Frau zu vergewaltigen. (Symbolbild) © 123RF/chalabala

Der mutmaßliche Täter habe die Frau am gestrigen Sonntagmorgen in einen Hinterhof an der Heliosstraße gezerrt, sie dort mit Gewalt zu Boden gebracht und geschlagen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Köln am Montag mit.

Dann soll der 31-Jährige versucht haben, sich sexuell an seinem Opfer zu vergehen.

Sein widerwärtiges Vorhaben scheiterte jedoch: Weil die Frau laut um Hilfe schrie, wurden zwei Passanten (30, 59) auf die Szene aufmerksam.

Das Duo handelte couragiert, eilte der verletzten Frau zu Hilfe und alarmierte sofort die Polizei.

Der Täter flüchtete vom Tatort, konnte jedoch kurze Zeit später (gegen 6.40 Uhr) im Zuge der Fahndung von Beamten an der nahegelegenen U-Bahnhaltestelle Venloer Straße/Gürtel in Ehrenfeld festgenommen werden.

Die Streifenpolizisten erkannten den 31-Jährigen aufgrund der genauen Personenbeschreibung wieder.