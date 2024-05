Mann zündet sich an Tankstelle in Leipzig selbst an

Leipzig - Schlimmer Vorfall am frühen Morgen: An einer Tankstelle im Leipziger Westen hat sich ein Mann am Montag selbst in Brand gesetzt.

Die Polizei ermittelt im Leipziger Stadtteil Grünau, nachdem sich ein Mann selbst angezündet hat. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Die Polizei wurde um 7.45 Uhr über das Geschehen an der Bavaria-Petrol-Tankstelle in der Kiewer Straße im Stadtteil Grünau-Nord informiert, so Sprecher Chris Graupner auf Nachfrage von TAG24.

Demnach sei ein Mann am Montagmorgen plötzlich auf das Gelände gelaufen, habe sich mit Benzin übergossen und schließlich selbst angezündet. Danach soll er sich in ein Gebüsch gelegt haben.

Ein Zeuge habe eine Jacke auf den in Vollbrand stehenden Mann geworfen und ihm so vermutlich das Leben gerettet. "Er wurde mit erheblichen Brandverletzungen in ein Krankenhaus gebracht", so Graupner weiter.

Zu den Hintergründen ermittelt nun die Kriminalpolizei. Weitere Personen seien jedoch nicht beteiligt gewesen.