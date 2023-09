06.09.2023 10:59 Maskierter Unbekannter schießt Mann auf offener Straße in die Beine: Täter flüchtig!

Schock am frühen Morgen! In Hanau wurde am Mittwoch gegen 5.20 Uhr wohl auf einen 34 Jahre alten Mann geschossen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Von Maximilian Hölzel

Hanau - Schock am frühen Morgen! In Hanau-Großauheim wurde am Mittwoch gegen 5.20 Uhr wohl auf einen 34 Jahre alten Mann geschossen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. Im Hanauer Stadtteil Großauheim wurde einem 34-jährigen Mann am frühen Mittwochmorgen in die Beine geschossen. (Symbolbild) © Montage: Nicolas Armer/dpa, Andreas Arnold/dpa Wie die Polizei berichtet, gingen am Mittwochmorgen gleich mehrere besorgte Zeugenanrufe bei den Beamten ein, die ein auffälliges Knallgeräusch sowie Hilferufe eines Mannes in der Von-Brentano-Straße im Hanauer Stadtteil Großauheim meldeten.

Sofort machte sich die Einsatzkräfte auf den Weg und fanden vor Ort einen 34-jährigen Mann, der offensichtliche Schussverletzungen im Bereich der Beine aufwies. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten kurz darauf in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Polizeimeldungen Mann pinkelt gegen Hauswand, wird verfolgt und mit einem Baseballschläger angegriffen Den Angaben des Opfers zufolge habe ein maskierter Unbekannter auf ihn geschossen und sei im Anschluss mit einem VW Golf vom Tatort geflohen. Demnach sei der Unbekannte etwa 1,80 Meter groß. Wer kann der Kriminalpolizei Hanau bei der Aufklärung der Tat helfen? Die Hintergründe zur Tat sind bislang völlig unklar. Unmittelbar nach dem Vorfall hat die Kriminalpolizei die Spurensicherung im Bereich der Von-Brentano-Straße aufgenommen und sucht nun dringend nach Zeugen. Diesbezüglich fragt die Kripo nun: Wer hat den Tathergang beobachtet und kann Hinweise auf den Unbekannten geben?

Wer kann Hinweise auf den davonfahrenden Wagen geben? Etwaige Zeugen werden gebeten, sich umgehend unter der Rufnummer 06181100123 mit der Kripo Hanau in Verbindung zu setzen.

