26.04.2025 15:01 Massenanfall an Verletzten gemeldet: Reizende Substanz auf Restaurant-Toilette?

Von Sophia-Caroline Kosel, Marcel Gnauck Singen - Weil mehrere Gäste in einem Lokal am Bahnhof in Singen (Hohentwiel) unweit von Konstanz über Atemwegsreizungen klagten, sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei mit einem Großaufgebot angerückt. Die Rettungskräfte rückten zahlreich an. © Facebook/DRK Konstanz Die Ermittler vermuten, dass am Freitagabend auf einer Toilette eine "atemreizende Substanz ausgebracht wurde". Die Gaststätte sei nach der Meldung gegen 21.10 Uhr zunächst geräumt worden. Insgesamt klagten 41 Menschen über leichte Symptome wie ein Kratzen im Hals, so die Polizei. Eine medizinische Versorgung sei aber nicht nötig gewesen. Da zunächst mit einem Massenanfall an Verletzten gerechnet werden musste, seien viele Sanitäter ausgerückt. Feuerwehrleute versuchten vor Ort die atemreizende Substanz zu messen. Doch man habe nichts messen können, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Damit bestehe auch keine Gefahr mehr. Die Feuerwehr nahm den Angaben zufolge Luftproben, die nun im Labor untersucht werden sollen. Um kurz vor Mitternacht konnten in der Gaststätte dann wieder Getränke ausgeschenkt werden.

Titelfoto: Facebook/DRK Konstanz