Medikamente in Klinik gestohlen! Mitarbeiter in Untersuchungshaft

Landshut - Dieser Vorwurf wiegt schwer! In einem Krankenhaus in Bayern sind nach Polizeiangaben Medikamente gestohlen und auch ausgetauscht worden. Als verdächtig gilt ein Mitarbeiter, der nun in Untersuchungshaft sitzt. In einer Klinik wurden Medikamente gestohlen. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa Nach Angaben der Ermittler wird der 41-Jährige verdächtigt, die betäubungsmittelhaltigen Präparate mit anderen Ampullen ausgetauscht zu haben, um den Diebstahl entsprechend noch zu verdecken.

Ob durch die Tat Patienten zu Schaden kamen, sei zurzeit Gegenstand der Ermittlungen, sagte eine Polizeisprecherin am heutigen Montag zu dem Fall. Gegen den Mann wurde nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft wegen Diebstahls von Betäubungsmitteln, gefährlicher Körperverletzung und versuchtem Totschlag ein Haftbefehl erlassen. Er sitze bereits in Untersuchungshaft, hieß es. Den Angaben zufolge hatte am Donnerstag ein Mitarbeiter des Krankenhauses der Polizei gemeldet, dass offenbar Arzneimittel gestohlen worden seien. Nach Ermittlungen habe sich der Verdacht gegen den 41-Jährigen erhärtet.

