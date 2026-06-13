Mega-Schaden in sächsischem Solarpark: Diebe klauen 42 Kilometer Kupferkabel

Königsbrück - Dreiste Diebe haben im ganz großen Stil in einem Solarpark in Königsbrück (Landkreis Bautzen ) zugeschlagen und ganze 42 Kilometer Kupferkabel gestohlen.

Der Kabeldiebstahl in dem Solarpark hat weitreichende Folgen. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Wie die Görlitzer Polizei mitteilte, haben sich die Kriminellen im Laufe der vergangenen Woche an den Solarfeldern an der Hoyerswerdaer Straße zu schaffen gemacht.

Demnach hätten die Täter es geschafft, die Umzäunung des Bereichs zu öffnen, ohne einen Schaden zu verursachen. Anschließend schlugen sie an den Kabeltrassen zu.

Der Wert der gestohlenen Kupferkabel wird auf gut 50.000 Euro geschätzt. Doch dabei wird es nicht bleiben.