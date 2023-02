Mehr Unfälle, aber weniger Tote auf sächsischen Straßen - Polizei besorgt um Radfahrer

Dresden - Petric Kleine, Inspekteur der sächsischen Polizei , stellte am Montag die Verkehrsunfallstatistik für das vergangene Jahr vor.

Petric Kleine, Inspekteur der sächsischen Polizei, stellte die Verkehrsunfallstatistik für 2022 vor. (Archivbild) © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Kleine berichtete dabei von einem ereignisreichen Jahr 2022, in dem es für die Einsatzkräfte auf den Straßen in Sachsen ordentlich zu tun gab.

Die Zahl der Verkehrsunfälle insgesamt habe sich dabei im Vergleich zu 2021 um 2,7 Prozent auf knapp 97.000 Unfälle erhöht.

Auch die Zahl der Verletzten stieg um 16,1 Prozent an. Im Freistaat kamen 2022 insgesamt 16.386 Personen zu Schaden, am häufigsten aufgrund von "nicht angepasster Geschwindigkeit", "Vorfahrtsverletzung" oder zu geringem Sicherheitsabstand, heißt es in der veröffentlichten Statistik.

Kleine und die Polizei konnten aber auch Positives aus den aktuellen Zahlen ziehen: "Positiv stimmt mich der deutliche Rückgang der im vergangenen Jahr im Straßenverkehr getöteten Personen auf 118 (-8,5 %). Dies ist die niedrigste Zahl im Vergleich der letzten zehn Jahre."