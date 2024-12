14.12.2024 18:11 Mehrere Fälle in Eisenach: Polizei warnt vor Betrugsmasche auf Weihnachtsmärkten!

Polizeiliche Warnung! Weihnachtsmärkte in der Dunkelheit ziehen auch Betrüger an. In Eisenach sind mehrere gefälschte Geldscheine aufgetaucht.

Von Birgit Zimmermann Eisenach - Polizeiliche Warnung ausgesprochen! Weihnachtsmärkte in der Dunkelheit ziehen auch Betrüger an. In Eisenach sind mehrere gefälschte Geldscheine aufgetaucht. Auf dem Eisenacher Weihnachtsmarkt sind laut Polizei mehrfach falsche Geldscheine entdeckt worden. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa Die Polizei warnt vor Falschgeld auf Weihnachtsmärkten und generell im hektischen Weihnachtsgeschäft. In Eisenach seien in den vergangenen Wochen mehrere Fälle angezeigt worden, teilte die Polizei mit. Es seien vor allem falsche 50-Euro-Scheine aufgetaucht. Polizeimeldungen Während eines Ausflugs: Schulklasse entdeckt Leiche von 17-Jährigem Zwar ließen sich die Fälschungen bei genauerem Hinsehen erkennen. Aber in der Dunkelheit und im Trubel sei die Gefahr groß, dem Betrug aufzusitzen. Betroffene Händler dürften keinesfalls versuchen, die unechten Banknoten weiterzugeben. Solch ein Vergehen werde als Inverkehrbringen von Falschgeld strafrechtlich verfolgt. Wer den Verdacht habe, eine Blüte in der Hand zu halten, solle sich bei der Polizei melden.

Titelfoto: Arne Dedert/dpa