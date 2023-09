Mehrere Fälle innerhalb weniger Stunden: Polizei sucht Zeugen zu Unfallfluchten

Im Revierbereich Glauchau wurden mehrere Autos bei Unfallfluchten beschädigt. (Symbolbild) © 123rf / Kwangmoo

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ereigneten sich die Fälle in Lichtenstein, Limbach-Oberfrohna und Glauchau.

Der Unfall im Glauchauer Ortsteil Jerisau passierte am Mittwoch zwischen 12.15 Uhr und 13.05 Uhr. In dem Zeitraum war ein grauer 5er-BMW auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums an der Waldenburger Straße/Ludwig-Erhard-Straße geparkt. Als der Besitzer zurückkam, war das Auto beschädigt. Die Höhe des Schadens beträgt etwa 1000 Euro.

Zwischen 18 Uhr am Dienstagabend und 7.50 Uhr am Mittwochmorgen hatte eine Frau ihren VW Taigo in Lichtenstein auf der Schulstraße (in Höhe von Grundstück Nummer 7b) abgestellt. "Am Mittwochmorgen kam sie zurück und stellte Beschädigungen über dem hinteren linken Rad fest. Vermutlich war ein Unbekannter beim Ein- oder Ausparken dagegen gestoßen und hatte sich unerlaubt entfernt", so ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau.

Auch in diesem Fall wird der Schaden auf etwa 1000 Euro geschätzt.