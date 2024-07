Mehrere Feuer gelegt? Polizei Düsseldorf schnappt mutmaßlichen Brandstifter

Der mutmaßliche Brandstifter (37) wehrte sich bei der Festnahme so heftig, dass die Polizei Handschellen einsetzen musste (Symbolbild). © Carsten Rehder/dpa

Wie die Polizei mitteilte, ist der Beschuldigte einschlägig polizeibekannt. Nach Einschätzung der Ermittler könnte der 37-jährige Düsseldorfer für mehrere Feuer an Altpapiercontainern in den vergangenen Wochen infrage kommen.

Seit dem Frühjahr hatten in Derendorf immer wieder in unregelmäßigen Abständen Container gebrannt. In der Nacht zu Montag gab es dann den Zugriff: Nur wenige Minuten, nachdem es gegen 0.30 Uhr erneut in der Jülicher Straße zu einem Feuer gekommen war, nahmen Beamte den Mann unweit des Tatorts in seiner Wohnung fest.

Dabei leistete der Tatverdächtige heftigen Widerstand, sodass die Polizei Handschellen einsetzen musste.

Der mutmaßliche Täter muss jetzt mit mehreren Anzeigen wegen schwerer Brandstiftung und Sachbeschädigung rechnen. Er wurde noch am Montag einem Haftrichter vorgeführt.