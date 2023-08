Mehrere Katalysatoren geklaut: Diebe haben es auf Autoteile abgesehen

Bei einem Autohandel in Zwickau wurden von sieben Fahrzeugen die Katalysatoren abmontiert und geklaut. Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) © 123rf/markka

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren Diebe in den vergangenen Wochen bei einem Autohandel an der Reichenbach Straße in Zwickau aktiv. Zwischen dem 11. Juli und dem 10. August verschafften sie sich Zutritt zu dem Gelände und montierten von sieben Fahrzeugen die Katalysatoren ab.

"Da es sich bei den Fahrzeugen um ältere, abgemeldete, für den Export bestimmte Autos handelt, wurde der entstandene Sachschaden auf etwa 2000 Euro geschätzt", so ein Sprecher der zuständigen Polizeidirektion.

Es werden Zeugen gesucht, denen in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen auf dem Gelände des Händlers aufgefallen sind, die mit dem Diebstahl in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise nimmt das Polizeirevier Zwickau unter der Telefonnummer 0375/428102 entgegen.

Auch in Unterheinsdorf, einem Ortsteil von Heinsdorfergrund (Vogtlandkreis) ist ein Katalysator verschwunden. Zwischen 16 Uhr am Dienstag und 15.50 Uhr am Mittwoch klauten die Täter den Katalysator von einem Wohnmobil, das nahe der Straße Kaltes Feld geparkt war. Der entstandene Schaden liegt bei rund 4500 Euro.

Auch in diesem Fall werden Zeugen gesucht. Wer Hinweise geben kann, kann sich unter der Telefonnummer 0375/4284480 bei der Kriminalpolizei melden.

Bereits im Juli gab es in der Gegend 15 Diebstähle dieser Art an Wohnmobilen. Der entstandene Gesamtschaden lag damals bei etwa 52.000 Euro. Ein Zusammenhang der Fälle wird geprüft.